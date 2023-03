Overval casino - Kamp - Amersfoort

Laatste update: 01-03-2023 | 09:55 Zaaknummer: 2023029967 Datum delict: 30-01-2023 Plaats delict: Amsersfoort

In de nacht van zondag 29 op maandag 30 januari werd een casino aan de Kamp overvallen door een man. Iets na middernacht, rond 00.05 uur, loopt een man het casino binnen. Hij bedreigt direct de medewerker achter de balie en eist geld. De medewerker geeft hem een geldbedrag en de overvaller gaat er meteen vandoor. Het is onbekend in welke richting hij is gevlucht. Weet jij wie de dader is? Neem dan contact met ons op!