Mishandeling Heeswijkplein Den Haag

Hierbij is een 53-jarige man zwaar mishandeld door een groep jongeren. Het slachtoffer is na het aanspreken van een aantal jongeren zwaar mishandeld. Hij heeft zijn neus en zijn kaak gebroken. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.