Pand Buitenlandse Zaken beschoten Den Haag

In de nacht van oud- en nieuwjaar 2023 is er op de gevel van het pand van Buitenlandse Zaken aan de Schedeldoekshaven 101 in Den Haag geschoten.

Tijdens een controleronde van de beveiliging op maandagmorgen 2 januari 2023 werden meerdere inslagen aangetroffen in de gevel van het pand op de 4e en de 6e verdieping. Na uitgebreid onderzoek werden er op de openbare weg op de Ammunitiehaven ter hoogte van 393 een aantal hulzen aangetroffen. In de uitzending een getuigenoproep.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.