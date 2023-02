Bankhelpdeskfraude Noorden, Alphen en Nieuwerkerk

In de maand juli zijn drie personen het slachtoffer geworden van criminelen die zich bezig houden met bankhelpdeskfraude, waarbij de pinner in beeld te zien is.

Omschrijving

Deze slachtoffers zijn gebeld door zogenaamde bankmedewerkers met de mededeling dat er iets mis zou zijn met hun rekeningen. Vervolgens worden er bankpassen bij de slachtoffers opgehaald. Met deze bankpassen is er gepind in het winkelcentrum Reigershof in Nieuwerk aan den Ijssel, bij verschillende automaten in Noorden en in het winkelcentrum De Herenhof in Alphen aan den Rijn. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.