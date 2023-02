Dodelijk steekincident Houtwijk

Op vrijdagavond 27 januari rond 21.00 uur heeft er een dodelijk steekincident plaats gevonden op de Dr. H.E. van Geldererf in Den Haag.

Omschrijving

Bij dat steekincident is de 39- jarige snackbareigenaar You Wei Chen later in een ziekenhuis overleden. Een aantal uren later werden er drie verdachten aangehouden. Dat zijn twee meisjes van 17 en 15 jaar oud en een jongen van 17 jaar oud. Zij zitten op dit moment nog steeds vast op verdenking van moord cq. doodslag en openlijke geweldpleging. Kort voor het steekincident zou er een confrontatie hebben plaats gevonden op de parkeerplaats achter het AH filiaal aan de Hildo Kroplaan, met het slachtoffer en zijn vrouw. Kort daarna werd het echtpaar mishandeld en meneer Chen neergestoken.

Het echtpaar Chen runde sinds 2019 een goedlopende cafetaria aan de Gerrit van der Veenlaan. Bij het politieonderzoek ter plaatse is het gebruikte mes niet aangetroffen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek. In de uitzending een getuigenoproep, het onderzoeksteam is op zoek naar het mes, getuigen en filmbeelden van het incident om zo goed mogelijk een beeld te krijgen van wat er gebeurd is. In de uitzending wordt kleding getoond van de aangehouden verdachten.