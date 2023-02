Overval tankstation Gouda

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man vanaf cafetaria De Ballon het tankstation naar binnen rent. Vervolgens loopt deze man met een zwartkleurig vuurwapen in zijn rechter hand en geelkleurige boodschappentas in zijn linker hand naar de kassa. De overvaller loopt met getrokken vuurwapen naar de kassa en richt het wapen in de richting van de medewerkster en vraagt om geld. De medewerkster gooit vervolgens in haar reactie koffie naar de verdachte en zegt dat hij weg moet gaan. De medewerkster en haar collega duiken weg waarop de overvaller wegrend. De man vlucht weg over de fietsbrug naar de Waterkers waar zijn fiets staat. Hij rijdt vervolgens weg in de richting van de Plaswijckweg. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de overvaller.