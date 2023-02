Woninginbraken - Middelweg - Zoetermeer

Op zaterdag 31 december en op maandag 2 januari is in een zelfde woning aan de Middelweg in Zoetermeer ingebroken. Bij deze woningbraken zijn er twee horloges weggenomen. De inbrekers zijn op beelden vastgelegd.

Omschrijving

De eerste keer hebben twee inbrekers geprobeerd de kluis in de woning te openen maar dat is niet gelukt. De tweede keer komen drie inbrekers terug en maken de afdichting, die na de eerste inbraak was gemaakt, met veel geweld kapot en gaan de woning binnen. De bewoners waren op beide momenten niet thuis. Dit keer hebben de inbrekers een slijptol bij zich maar ook nu lukt het niet de kluis te openen. Wel hebben de inbrekers twee horloges meegenomen, een Seiko Kenetic en een Apple Watch 6. Van de vijf inbrekers was er in ieder geval één die bij beide inbraken aanwezig was. Na de tweede inbraak reden de inbrekers weg in een Audi RS6. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbrekers.