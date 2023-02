Babbeltruc - Sportlaan - Vlaardingen

Omschrijving

Woensdagochtend rond 09.45 uur belde een man aan bij een 94-jarige bewoonster van een woning aan de Sportlaan in Vlaardingen. De vrouw deed open en de man deed zich voor als een medewerker van een waterbedrijf. Omdat er lekkage zou zijn, moest hij de waterleiding controleren. Hij duwde de bejaarde vrouw vervolgens opzij en doorzocht haar huis. Hij vertrok korte tijd later met onder andere sieraden van de vrouw.



De vrouw is natuurlijk enorm geschrokken, gelukkig hield ze geen verwondingen over aan de duw.

We willen graag weten wie deze oplichter is. De man heeft een licht getinte huidskleur, is tussen de 1.60 en 1.70m lang, droeg een donkere broek, een zwarte jas en een geel werkhesje.



We hebben de oplichter helaas niet op beeld staan, maar misschien kunt u zich iets herinneren of heeft u andere belangrijke informatie die het onderzoek kan helpen. Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact met ons op.