Geweldpleging - Dasseburcht - Etten-Leur

Een gezin wordt op 8 augustus 2022 thuis werd belaagd door een groep jonge mannen. Dat gebeurde in de Dassenburcht in Etten-Leur. Het gezin maakte toe nogal angstige momenten mee. Want als er ineens een groep agressieve mannen voor je deur staat, met kettingsloten en ijzeren staven, dan weet je niet wat je meemaakt

De dreiging die er van zo’n groep uit gaat is ongekend. Stel je voor, je zit in je tuin van het weer te genieten. Ineens staat er een bende mannen voor je deur. Er wordt geschreeuwd en gejoeld. Dan ineens stenen door het raam. Niet één, maar meerdere stenen belanden in de woonkamer. Het gezin dacht echt dat de mannen op een gegeven moment binnen zouden staan. Ook aan de achterkant van het huis was het raak. Geparkeerde auto’s moesten het daar ook ontgelden. Met een ijzeren staaf gaan de ruiten aan diggelen. Met een kettingslot slaat iemand tegen de auto’s. Ze lijken wel losgeslagen, het houdt maar niet op.

Vragen

Het is een grote groep. Vijf van hen horen bij de dadergroep. Van die vijf heeft de politie er al twee aangehouden, die hebben we onherkenbaar gemaakt. Ook een andere jongen (nummer 4) hebben we onherkenbaar gemaakt. Waarom? Omdat hij volgens de politie minderjarig zou zijn. Daarom krijgt hij een week de tijd om zich te melden. Doet hij dat niet, dan is hij volgende week op tv te zien. We zoeken dus nog nummer 2 en 3. Ook als u meer weet over het motief van deze mannen, dan horen wij dit graag!

Dader 2

- licht getinte man;

- ongeveer 25 jaar

- vol postuur

- zwart haar, kort model

- groen/grijs t-shirt, korte mouwen, gele rand

- zwarte joggingsbroek met wit zijvlak;

- zwarte schoenen met witte zool;

- zwart kettingslot

Dader 3

- licht getinte man

- normaal postuur

- ongeveer 25 jaar

- groene jas, over heupen

- grijze trui

- sportschoenen met witte bovenkant

- zilverkleurig horloge

