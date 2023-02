Fietsendiefstal - Margrietstraat - Uden

Omschrijving

Het is maandag 22 augustus rond het middaguur als een vrouw haar fiets stalt op de Margrietstraat in Uden. De vrouw zet haar fiets op slot en gaat een winkel binnen.

Vrijwel meteen als de vrouw de winkel inloopt komen er 2 mannen de Margrietstraat ingelopen.

Het lijkt erop dat beide mannen bij elkaar horen. Een van de mannen loopt dan naar de net gestalde fiets toe. De man forceert vervolgens het slot en fietst dan weg richting de Oranjestraat/Julianastraat in Uden.

Signalement

- Man gekleed in een felblauw shirt

- Korte zwarte broek

- Witte schoenen.

Van de tweede persoon is geen signalement bekend. Hebt u meer informatie over de verdachte en/of de diefstal? Dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Later zijn er nog twee fietsendiefstallen gepleegd in Uden. Ook voor die zaken kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Bekijk hier en hier meer informatie over de fietsendiefstallen.