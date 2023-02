Fietsendiefstal - Mondriaanplein - Uden

Op zondag 25 september zet het slachtoffer haar fiets op slot bij de bibliotheek aan het Mondriaanplein in Uden. Op camerabeelden zien we dat de fiets rond 18.00 uur wordt gestolen door deze jongeman. Zijn vriend hebben we geblurd, maar als hij zichzelf herkent, wordt ook hij verzocht zich te melden. Herken jij de dader? Neem contact op.

Omschrijving

De fiets betreft een Gazelle Orange C7 damesfiets met een goud V-stukje bij de stuurpen. De politie zoekt de verdachte van deze fietsendiefstal en/of getuigen. Herken je de verdachte of weet je meer? Laat het weten en bel via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Op dezelfde locatie werd 2 dagen later, op 27 september, ook een fiets gestolen: meer informatie en beelden van de dader vind je hier.