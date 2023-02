Insluiping woning - Hofstraat - Eindhoven

Op 7 december 2022 krijgen twee jonge vrouwen de schrik van hun leven als er ineens een inbreker in hun woning staat. Met een laptop en een smartphone gaat hij er vandoor. Wie weet wie deze man is?

Omschrijving

Een bewakingscamera van de buren heeft de inbreker vastgelegd. Deze man stond eerder ineens in de slaapkamer van de woning aan de Hofstraat. En dat dus terwijl de bewoners gewoon thuis waren. Wie is deze inbreker? Geef uw informatie door via de tiplijn 0800-6070 of gebruik het tipformulier.