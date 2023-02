Mishandeling - Stratumseind - Eindhoven

Geweld in het uitgaansleven is helaas aan de orde van de dag. Door aandacht te vragen voor deze zaak, hopen we samen met u deze ergerlijke mishandeling op te lossen.

Omschrijving

Op zaterdag 26 november 2022 omstreeks 02:00 uur is een mannelijk slachtoffer mishandeld op het Stratumseind te Eindhoven. Het slachtoffer is meerdere malen in zijn gezicht geslagen door de verdachte. Hierdoor is het slachtoffer ter val gekomen en met zijn hoofd op een traptrede terrecht gekomen. Het slachtoffer is hierbij buiten bewust zijn geraakt en een gedeelte van zijn geheugen kwijt geraakt. Hij heeft letsel opgelopen aan zijn hoofd en gebit. De verdachte is zonder zich te bekommeren om het slachtoffer weggelopen. Er zijn beelden van de verdachte gemaakt. Hij is hierop te zien met het volgende signalement:

- man;

- blank;

- ongeveer 20 tot 25 jaar;

- normaal postuur;

- blauwe muts met witte text;

- grijze trui met capuchon;

- donkerblauw bomberjack;

- zwarte broek;

- zwarte schoenen.

Herkent u deze verdachte?