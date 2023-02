Spoofing - Raadhuisstraat - Best

Oplichting door nepbankmedewerkers, we kunnen er niet genoeg aandacht voor hebben. Wie is deze pinner?

Omschrijving

Elke dag krijgen mensen veel nepmails, nepverzoeken en links naar nepwebsites. Criminelen bellen mensen thuis, doen zich voor als bankmedewerker. Met sluwe smoesjes krijgen ze mensen zover bankgegevens af te geven, en zelfs telefoons, tablets, laptops en card readers. Die dan zelfs thuis, door een crimineel uiteraard, worden opgehaald. Door aandacht te blijven hebben voor dit onderwerp, hopen we samen met u deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan.

In Best wordt een 87-jarige vrouw gebeld en gesommeerd haar bankpassen aan iemand mee te geven. De man op deze beelden loopt vervolgens in een supermarkt naar de servicebalie en koopt daar voor een flink bedrag aan cadeaubonnen. Later werd er ook met de pas van de vrouw geld gepind. Deze man is goed te volgen als hij door de winkel loopt. Wie is dit?