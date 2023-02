Spoofing met diefstal - Claes Berchemstraat - Eindhoven

Laatste update: 13-02-2023 | 15:44 Zaaknummer: 2022283972 Datum delict: 29-12-2022 Plaats delict: Eindhoven

In Eindhoven werd een 89-jarige vrouw opgelicht door een nepbankmedewerker. De vrouw werd opgebeld met de smoes dat er iets mis was met haar bankrekening. Drie uur lang wordt de vrouw aan de praat gehouden tot er iemand aan de deur komt om haar bankpas en pincode op te halen. In de tijd dat ze de vrouw aan de lijn houden kon de man in huis lades en kasten doorzoeken. Hij gaat er niet alleen vandoor met haar bankgegevens maar ook met geld en sieraden.