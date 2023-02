Spoofing met pinfraude - De Plank - Veldhoven

We zijn op zoek naar deze oplichter die bij de Geldmaat aan de Plank in Veldhoven een flink bedrag pint met een bankpas die niet van hem is, maar van een 73-jarige man uit Veldhoven. Zijn pas werd met een smoes door een nepbankmedewerker buit gemaakt. Herken jij hem?

Omschrijving

Op 8 september werd de man door een vrouw van de bank gebeld. Althans dat dacht hij. De nepbankmederwerker gaf aan dat er verdachte transacties van zijn bankrekening werden afgeschreven en dat er nog enkele gepland stonden. Deze geplande transacties wilden ze voorkomen en boden hem vanuit de bank hulp aan. Met een listige truc wisten ze zijn computer over te nemen. Ze wilden ervoor zorgen dat zijn pas en zijn bankrening geblokkeerd werden. Natuurlijk lukte dit alles niet en moest er iemand de pas en de bankreader op komen halen zodat zij er voor zouden zorgen dat alles wel geblokkerd werd en er geen geld meer van de rekening zou verdwijnen. Het slachtoffer gaf zijn bankpas en de randomreader in een gesloten envelope mee aan de man die bij ze aan de deur kwam. Er verdween uiteindelijk meer dan 5.000 euro van de rekening van het slachtoffer.

De pinner staat op beeld. Wie weet wie hij is of waar we hem kunnen vinden? Tip dan hier online of bel de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem bellen kan via 0800-7000.