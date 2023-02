Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Hapert, Eindhoven, Rotterdam

Deze man staat in Eindhoven te pinnen met een bankpas die niet van hem is, maar even daarvoor in Hapert is buit gemaakt middels spoofing. Wie herkent hem?

Omschrijving

Een oudere man is op 30 november slachtoffer geworden van oplichters die hem ervan wisten te overtuigen dat er iets mis was met zijn bankrekening. Even later komt er iemand aan de deur zijn bankpasjes ophalen. De man omschrijft deze nep koerier als een negroide man in donkere kleding. Het zou zomaar dezelfde kunnen zijn als degene die hier de pinfraude pleegt.

In totaal wordt de oudere man voor 1600 euro opgelicht. Er wordt in Eindhoven op de Woenselse Markt bij de Geldmaat geld van zijn rekening gepind, maar ook in Rotterdam verdwijnt er geld van zijn rekening.

Wie herkent deze pinner? Neem contact op als je iets weet.