Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Lage Mierde, Reusel, Reusel-De Mierden, Bladel

Een 81-jarige dame wordt slachtoffer van oplichters, die zich voordoen als medewerkers van de bank. Ze krijgt telefonisch te horen dat er iets mis is met haar bankrekening, even later komt er een man aan de deur om haar bankpas en pincode op te halen. Dezelfde man pint daarna op diverse locaties in Bladel en Reusel met de bankpas van de 81-jarige vrouw. Help mee hem te vinden!

Omschrijving

Op bewakingsbeelden van het Kruidvat is de oplichter goed te zien. Hij doet aankopen met de bankpas van de 81-jarige vrouw, die hij even daarvoor dus met een smoes heeft buitgemaakt. Als je weet wie hij is, neem dan contact op. Dat kan online met het invullen van het tipformulier of bel 0800-6070, liever anoniem bellen kan via 0800-7000.

Geef nooit uw bankgegevens of andere spullen af aan iemand die zegt van de bank te zijn. Hoe overtuigend ze ook lijken soms. Bankmedewerkers zullen daar nooit om vragen. Doen ze dat wel, dan is het dus een oplichter. Hang op. Blokkeer het nummer en bel uw eigen bank om te vertellen wat er is gebeurd.