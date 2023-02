spoofing met pinfraude - diverse locaties - Valkenswaard, Eindhoven, Rotterdam

En ook deze pinfraudeur wordt gezocht. Onder andere in Eindhoven pint hij enorme bedragen met een bankpas die niet van hem is maar van een 75-jarige mevrouw uit Valkenswaard. Ze was eerder gebeld door een nep bankmedewerker die met een smoes haar bankgegevens wist te ontfutselen.

Omschrijving

De man op de afbeeldingen is ook degene die de bankpas bij de 75-jarige mevrouw thuis heeft opgehaald. Hij draagt een donkere hoody met op de rug een slangenafbeelding. We zien hem daarna aankopen doen bij de Media Markt in Eindhoven, maar ook bij de Bijenkorf en hij pint bij de Piazza pinautomaat.

Uit verder onderzoek is gebleken dat de pas van mevrouw tevens in Rotterdam is misbruikt. Dus wellicht dat mensen in die omgeving de verdachte ook zouden kunnen herkennen.