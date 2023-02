Spoofing met pinfraude - Dommelshei - Veldhoven

Wij zoeken deze oplichter die bij de Geldmaat aan Dommelshei in Veldhoven een flink bedrag pint met een bankpas die niet van hem is, maar van een 80-jarige dame. Haar pas werd middels spoofing buit gemaakt en deze man heeft daarmee te maken. Herken je hem? Neem contact op.

Omschrijving

Op 20 september wordt de 80-jarige dame gebeld door iemand die zegt van de bank te zijn, ook een oplichter. Hij maakt de dame wijs dat ze gehackt is en er gepoogd is geld van haar rekening af te halen. De nep bankmedewerker zou haar wel even helpen met het blokkeren van haar rekening, moest ze wel even haar laptop pakken en inloggen op haar bank. De vrouw gelooft dit alles, doet ook precies wat er van haar gevraagd wordt en dan is het kwaad geschied... Nu is ze echt gehackt.

Even later komt er een man aan de deur die haar bankpas komt ophalen. Het signalement van deze man komt overeen met de pinfraudeur op de beelden. Hij heeft opvallend hoogblond, bijna wit haar. En, hij staat er duidelijk op deze oplichter. Als je weet wie hij is, tip dan hier online of bel de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem bellen kan via 0800-7000.