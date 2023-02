Spoofing met pinfraude - Meiveld - Veldhoven

We zijn op zoek naar deze oplichter die bij de Albert Heijn en de Geldmaat aan het Meiveld in Veldhoven een flink bedrag pint met een bankpas die niet van hem is, maar van een 75-jarige dame uit Veldhoven. Haar pas werd met een smoes door een nepbankmedewerker buit gemaakt en deze man heeft daarmee te maken. Herken je hem?

Omschrijving

Op 27 december 2022 ontving de 75-jarige vrouw uit Veldhoven een bericht op haar telefoon dat ze contact op moest nemen met haar bank. Dat deed de ze. Aan de telefoon werd haar wijs gemaakt dat ze haar telefoon af moest geven aan iemand van de bank die bij haar langs zou komen. En inderdaad, iemand van de bank stond al snel aan de deur. Ook haar pas en pincode moest ze vervolgens afgeven. Bij de Albert Heijn en de Geldmaat aan het Meiveld werd er geld van haar rekening gehaald. Zo'n 1900 euro is de vrouw kwijt.

De pinner staat duidelijk op beeld. Wie weet wie hij is of waar we hem kunnen vinden? Tip dan hier online of bel de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem bellen kan via 0800-7000.