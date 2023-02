Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Sint-Oedenrode, Son en Breugel

Laatste update: 22-02-2023 | 14:08 Zaaknummer: 2022172336 Datum delict: 08-08-2022 Plaats delict: Brabant

Wederom vragen we jullie hulp bij het oplossen van een spoofing zaak, waarbij een dame op leeftijd voor ruim duizend euro is opgelicht. Mevrouw werd eerst gebeld door een nep bankmedewerker en daarna kwam deze man aan de deur om haar bankpas met pincode op te halen, die hij even later misbruikt bij de Geldmaat op de Nieuwstraat in Son en Breugel. Als je hem herkent, laat het weten.