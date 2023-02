Fietsendiefstal - Mondriaanplein - Uden

Op dinsdag 27 september 2022 is er een fiets gestolen bij de bibliotheek aan het Mondriaanplein in Uden. Herken jij de dader?

Omschrijving

Rond 16.30 uur heeft de eigenaar zijn fiets in de fietsenstalling gezet, tegenover de bibliotheek aan het Mondriaanplein. Zo'n driewartier later, rond 17.15 uur, zag hij dat zijn fiets weg was. De fiets betreft een zwarte GUDEREIT herenfiets. Heb jij iets gezien, herken je de verdachte of weet je waar de fiets is? Bel met de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Signalement verdachte:

- Jonge man

- Sprijkerbroek met scheuren/ witte vlakken.

- Groene Groen/blauwe gewatteerde jas met naden en dondere schouder stukken. Het is mij beken dat The Northface degrelelijke jassen in hun assortiment hebben.

- Zwarte capuchon op zijn hoofd.

- Basebalcap onder de capuchon.

- zwarte sneakers met witte veters.

- Zwarte bolle rugzak op zijn rug.

Twee dagen eerder, op 25 september, werd er ook een fiets gestolen op het Mondriaanplein: meer informatie vind je hier.