Overval – Hoofdstraat – Beetsterzwaag

De politie zoekt een jongeman die samen met een andere minderjarige verdachte op 4 februari een tankstation aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag heeft overvallen. Eén van de verdachten is inmiddels aangehouden, een minderjarige jongen uit Drachten. Bij deze overval hebben de twee ogenschijnlijke jonge mannen onder bedreiging van een mes geprobeerd om geld uit de kassa mee te nemen. Dat mislukte, maar de verdachten zijn er uiteindelijk wel vandoor gegaan met een tas en een telefoon van een medewerker van het tankstation, die bij de overval lichte verwondingen heeft opgelopen.

Het onderzoek naar de identiteit van de andere verdachte loopt nog. Herkent u deze (jonge)man? Bel dan de politie op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Hiervan zijn beelden vertoond in het TV-programma Opsporing Verzocht. We hebben de beelden van de aangehouden verdachte offline gehaald. We vragen iedereen die deze beelden heeft gedeeld, om die ook offline te halen.

Omschrijving

We publiceerden camerabeelden van de overval, waarop is te zien hoe de verdachten even voor 20:00 uur aan komen lopen bij het tankstation. Ze geven elkaar nog even een ‘boks’ voordat ze de shop binnenlopen. Ze gaan meteen op hun doel af. De medewerker achter de balie wordt vastgegrepen en op de grond gegooid. Duidelijk is te zien dat één van de verdachten een groot mes in z’n hand heeft. Hij grist de tas van de medewerker weg en probeert de kassa-lade te forceren. Ondanks het nodige geweld, lukt dat niet. Er ontstaat nog een discussie met de medewerker en nadat die nogmaals wordt belaagd, kiezen de verdachten ervoor om het tankstation te ontvluchten. Ze doen dat met de rode tas van de medewerker in hun bezit.

Herkenbare kleding

De gezichten van de verdachten zijn niet goed herkenbaar in beeld. De verdachte die wij nog zoeken, droeg een donkerblauwe Adidas trainingsjas met witte strepen op de mouwen, een donkere broek en lichte schoenen. Op de kleding is een opvallend logo te zien. Het gaat mogelijk om kleding van een sportvereniging of een onderwijsinstelling. Herkent u het kledingstuk? De verdachte had tevens een capuchon op en hij droeg een donkere sjaal voor z’n gezicht.

Rode tas en telefoon

Bij de overval is een rode tas van het merk Claudio Ferrici buitgemaakt. In deze tas zat onder andere een mobiele telefoon. Die is later enkele kilometers verderop aangetroffen in de omgeving van de kruising van de Prikwei en de Himsterfinnen. Dat kan erop duiden dat de verdachten zijn weggevlucht in de richting van Drachten. De tas is nog spoorloos. Heeft u een rode tas gevonden? Of heeft u de tas ergens aangeboden zien worden? Neem dan contact op met de politie.

Voortvluchtig

Eén van de verdachten van deze overval is nog steeds voortvluchtig. De politie deelt daarom beelden van de deze verdachte in de hoop dat iemand hen herkent. De gezichten van de mannen zijn niet goed herkenbaar, maar wellicht herkent iemand de verdachte aan de specifieke kledingstukken, zoals de trainingsjas met het opvallende logo. De verdachten zijn mogelijk te voet weggevlucht in de richting van Drachten, maar dat is niet zeker. Er bestaat ook een kans dat de verdachten niet woonachtig zijn in de regio rondom Beetsterzwaag.

Herkent u de verdachten? Of heeft u andere informatie?

Herkent u de verdachten? Weet u wie dit zijn? Weet u waar de rode tas is? Of heeft u andere informatie of tips die van belang kan zijn voor ons onderzoek naar deze gewapende overval? Neem dan zo spoedig contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Wilt u uw informatie anoniem delen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.