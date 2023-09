Pinnen met gestolen bankpas Nieuwezijds Voorburgwal

Omschrijving

Het slachtoffer krijgt die middag eerst een nep-politiemedewerker aan de lijn die hem vertelt dat er fraude is gepleegd met zijn bankpas en dat de politie de zaak daarom onderzoekt. Omdat de politiemedewerker een duidelijk en gedetailleerd verhaal heeft, ruikt het slachtoffer geen onraad. De medewerker geeft aan dat het slachtoffer gebeld zal worden door iemand van de bank en inderdaad: kort daarna neemt iemand van de ‘bank’ contact met hem op. Ook deze persoon geeft aan dat er fraude is gepleegd met de bankpas van het slachtoffer en dat de pas daarom vernietigd moet worden. Verder vraagt deze zogenaamde bankmedewerker om de pincode van het slachtoffer. Het slachtoffer denkt met een legitieme medewerker te maken te hebben en geeft daarom zijn pincode. Voor de pas komt kort na de telefoongesprekken iemand thuis bij hem aan de deur. Het lijkt er dan op alsof deze medewerker de bankpas doorknipt.



Niet veel later wordt het slachtoffer opnieuw door dezelfde zogenaamde politiemedewerker gebeld. Dit keer wordt hem gevraagd of hij cash geld in huis heeft en biedt de medewerker hem een gratis kluis bij de bank aan om het geld in op te slaan. Het slachtoffer stemt hiermee in en nog dezelfde middag wordt ook een contant geldbedrag bij hem thuis opgehaald.



Wanneer het slachtoffer aan het einde van de middag contact heeft met zijn zoon, wordt duidelijk dat de 76-jarige man het slachtoffer is geworden van criminelen. Met de gestolen bankpas is dan al bijna 2500 euro opgenomen, het contante geldbedrag ziet het slachtoffer niet meer terug.



Beelden verdachte

Meerdere transacties met de gestolen bankpas staan op beeld. Het signalement van de vastgelegde verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Zwarte pet met rood embleem;

- Zonnebril met rechthoekige glazen;

- Mondkapje;

- Donkerkleurige jas met een geruite print aan de binnenzijde;

- Blauwe spijkerbroek;

- Donkerkleurige schoenen met een witte zool.



Het is onduidelijk of de verdachte op beeld ook betrokken is geweest bij de babbeltruc en/of diefstal van de bankpas.



Informatie delen

Herkent u de verdachte? Of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.