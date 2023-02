Straatroof - Angoulemehof - Eindhoven

Een relatief klein bedrag in contanten: dat was de buit van een gewelddadige straatroof op 27 januari in Eindhoven. Een 47-jarige vrouw uit Eindhoven raakte hierbij gewond aan haar hand door een steekwapen.

Omschrijving

Het is vrijdag 27 januari 2023 omstreeks 11.00 uur wanneer een vrouw bij een geldautomaat op het Biarritzplein in Eindhoven geld pint. Op haar fiets gaat ze daarna richting het Angoulemehof. Aan het einde van daarvan ligt een parkje. Bij de ingang van het parkje staat een paaltje waar een jongen de weg blokkeert met zijn fiets waardoor de vrouw niet verder kan en af moet stappen. Tegelijkertijd stoppen er plots twee jongens achter haar.

Het doel van de jongens wordt snel duidelijk als een van hen de vrouw vraagt het gepinde geld af te geven. De vrouw geeft vervolgens aan dat zij niet van plan is het geld te geven. Dan gaat het snel, de jongen trekt een steekwapen waar de vrouw enorm van schrikt. Zij doet haar hand naar voren toe om haar lichaam te beschermen en wordt dan geraakt in haar hand. Al bloedend geeft ze haar gepinde geld af aan de jongen. Dan stappen de drie jongens op de fiets en vluchten ze weg richting de Oude Bosschebaan.

Help mee

De vrouw moest haar verwondingen door een arts laten verzorgen. Het is nog onbekend of zij blijvend letsel zal overhouden aan haar verwondingen.

Een gewelddadige beroving is een traumatische ervaring en heeft een grote impact gehad op de vrouw waarbij haar gevoel van veiligheid ernstig is aangetast. We willen deze beroving dan ook graag oplossen. Wie weet meer over deze beroving of heeft beelden waar de dader(s) mogelijk opstaan en heeft de politie niet gesproken. Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.