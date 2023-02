Woninginbraak - Lisztplein - Schiedam

Dinsdagmiddag 22 november is er ingebroken in een woning aan het Lisztplein. De inbrekers namen sieraden mee. Wie zijn deze inbrekers?

Omschrijving

Rond 12.15 uur verliet de bewoonster haar woning in Schiedam. Rond 14.30 uur ontdekte een voorbijganger dat de deur van deze woning geforceerd was. Agenten kwamen ter plaatse en zagen dat inbrekers het huis binnen waren gekomen en het huis overhoop had gehaald. De inbrekers hebben diverse sieraden meegenomen.



De inbrekers staan op beeld. Wie heeft er meer informatie over deze inbraak of herkent deze inbrekers? Neem dan contact op met de politie.