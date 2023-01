Overval - Het Ambacht - Westervoort

In Westervoort werd woensdagochtend een tankstation aan Het Ambacht overvallen. Net na openingstijd rond 06:00 uur kwam een overvaller het tankstation binnen. De man sprong over de balie en zei tegen de aanwezige medewerkers dat de kluis open moest. Na een greep in de kassa ging hij ervandoor.

Omschrijving

Paarse joggingbroek

De overvaller betreft een man met een licht getinte huidskleur en een slank postuur. Hij is rond de 1.80 lang en had een zwart kleurige sporttas bij zich, schuin gedragen aan de linkerzijde van het lichaam. De kleding die de man tijdens de overval droeg is als volgt:

- donker blauwe jas met capuchon op het hoofd;

- donker rode/ paars kleurige jogginsbroek;

- zwart met witte schoenen van het merk NIKE;

- (werk) handschoenen, grijs van kleur aan de bovenzijde en oranje van kleur aan de binnenzijde van de hand;

- een zwarte sjaal/ buff voor zijn gezicht;

- petje onder de capuchon.

Getuigen en camerabeelden

We zijn direct een onderzoek gestart en zijn nog op zoek naar getuigen. Was je getuige van de overval en heb je nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met je in contact. Ook als je andere informatie hebt over de overval spreken we je graag!

Vragen: