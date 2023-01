Doorrijden na aanrijding - Willem van Oranjeplein - IJsselstein

Op maandagavond 16 januari vond op het verkeersplein van het Willem van Oranjeplein een verkeersongeval plaats. De bestuurder van een personenauto is na de aanrijding met een fietsster doorgereden. De 26-jarige fietsster ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis.

Omschrijving

Het slachtoffer reed op maandagavond 16 januari om 20.50 uur op haar fiets over het grote verkeersplein (het Willem van Oranjeplein), bij de Baronieweg. Ze kwam vanuit de Hoge Biezen en reed richting de Hendrik Copijnstraat.

Ze is daar aangereden door een kleine personenauto, die vermoedelijk is doorgereden richting de Baronieweg in de richting van ‘het Podium’. Het was een harde klap, de bestuurder moet het gemerkt hebben, mogelijk heeft de auto schade opgelopen.