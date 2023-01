Man mishandeld – Reigerskamp - Maarssen

Op dinsdagmiddag rond 16:00 uur heeft een 56-jarige man uit Hellevoetsluis een afspraak in Maarssen. Even later wordt de man mishandeld en in het water gegooid door een groep jongens. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

De man neemt de bus vanaf Utrecht Centraal naar Maarssen en is vermoedelijk bij de halte Spechtenkamp-Valkenkamp uitgestapt. Hij werd daar opgewacht door een jongeman. Met hem is de man naar de parkeerplaats van een tennisvereniging aan de Reigerskamp gelopen. Een groep jongens stond hen daar op te wachten. De man werd vervolgens door de groep jongens aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn spullen, waaronder zijn telefoon en pasjes. Het slachtoffer werd uiteindelijk in het nabijgelegen water gegooid.

Rond 18u30 werd het slachtoffer door de politie aangetroffen, nadat iemand de politie had gebeld. Het slachtoffer werd tegen zijn knieën en ribben geschopt en geslagen. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht en mocht dezelfde avond weer naar huis. Mogelijk werd hij ook bedreigd met een mes.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Mogelijk heeft iemand iets van het incident gezien of beelden ervan gemaakt. Ook kan het zijn dat iemand het slachtoffer al eerder met een of meerdere jongens heeft zien lopen in de omgeving van de Reigerskamp. Het slachtoffer droeg een zwarte jas, heeft een grijze baard en had een opvallende groene boodschappentas bij zich.

Iets gezien, gehoord of misschien wel de spullen van het slachtoffer gevonden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Camerabeelden kunnen worden geupload via het tipformulier op politie.nl