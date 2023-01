Diefstal - Molenweg - Eemnes

Omschrijving

Op maandagavond 28 november wordt een 82-jarige vrouw zogenaamd gebeld door een bankmedewerker. Er zou fraude zijn gepleegd met haar bankrekening en daarom zou haar bankpas moeten worden opgehaald. Even later komt een zogenaamde bankmedewerker ook daadwerkelijk aan de deur om de bankpas op te halen. Wanneer deze fraudeur vraagt of de oudere vrouw nog meer waardevolle spullen in huis heeft om deze ook veilig te stellen, geeft ze hem ook nog een schilderij, klok en sierraden mee. Het schilderij is een zeer bijzonder stuk uit de 16e eeuw, met de naam: “Tronende Maria met kind voor een stad met de aartsengel Gabriel, die een lelie aanbiedt” van de Vlaamse schilder Pieter Coecke van Aelst. De waarde wordt geschat op zo'n 90.000 euro.

Wanneer de man weg gaat belt de oudere vrouw haar dochter. Deze bellen direct de bank, maar helaas is het al te laat. Er is al gepind in Utrecht voor 1.500 euro.

Pinner aangehouden

De verdachte die pint met de gestolen pas was ook betrokken bij een andere zaak, die onderzocht werd door een andere politie-eenheid. Daardoor is hij herkend en aangehouden voor de bankpasfraudezaak in Eemnes. Maar helaas had hij de gestolen goederen van déze zaak niet in bezit.

Buiten de financiële waarde had het schilderij, maar ook de klok, een emotionele waarde voor het slachtoffer. Ze hoopt dan ook dat deze goederen weer bij haar terug komen.