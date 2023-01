Ernstig zedenmisdrijf Leidschendam-Voorburg

Op zaterdag 27 augustus rond 20.25 uur is een 44-jarige mevrouw het slachtoffer geworden op het Toevluchtpad in Leidschendam van een zeer ernstig zedenmisdrijf.

Het slachtoffer werd op de Damlaan in het Engels door een onbekende man aangesproken. De man loopt met het slachtoffer mee naar de Kerkstraat. Op het Toevluchtpad begint de man het slachtoffer te betasten en wordt zij door deze onbekende man verkracht. In de uitzending worden er camerabeelden van de verdachte getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.