Bankhelpdeskfraude Apeldoorn

Omschrijving

Het slachtoffer kreeg een zogenaamde mail van de bank om online een aantal formulieren in te vullen. Wat de man niet door had was dat hij online werd opgelicht. In Den Haag en Wassenaar werd er voor bijna 1000 euro van zijn bankrekening opgenomen. De bedragen werden opgenomen bij een BP station aan de Binckhorstlaan in Den Haag en bij een geldautomaat aan de Johan de Wittstraat in Wassenaar. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner.