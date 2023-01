Straatroof Asmansweg Den Haag

Op zaterdag 8 oktober 2022 rond 14.00 uur is een 74-jarige mevrouw in het wijkpark de Verademing beroofd van haar tas.

Het viel het slachtoffer op dat er tijdens het wandelen in het park steeds een jongen om haar heen fietste. plotseling werd er van achteren hard aan haar tas getrokken en reed dezelfde jongen er met haar tas vandoor. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de straatrover.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.