Bankhelpdeskfraude Nieuwerkerk a/d Ijssel

Door een zogenaamde medewerker van een bank wordt de pinpas van het slachtoffer bij hem thuis opgehaald. Met deze pinpas wordt er voor 10.000 euro door vier mannen bij een kledingzaak in Amsterdam uitgegeven en gepind bij verschillden geldautomaten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze onbekende mannen.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.