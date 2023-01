Vrouw in tram geslagen met mes

Op donderdag 19 januari 2023 rond 11.00 uur stapte een vrouw in tramlijn 2 in Den Haag.

Bij de halte Laan van Eik en Duinen kwam een onbekende man deze tram in. De man blijft in de tram dicht bij deze vrouw staan. De vrouw voelt zich hier niet prettig bij ook omdat de man opvallend luid ademde. Plotseling haalt deze onbekende man een groot mes tevoorschijn en slaat de vrouw hiermee hard op haar hoofd. Bij de halte Kamperfoeliestraat stapt de man de tram uit en loopt weg. Naar omstandigheden gaat het goed met het slachtoffer, wel is zij licht gewond geraakt. Het onderzoeksteam komt graag in contact met medepassagiers die mogelijk getuige zijn geweest van dit incident. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze onbekende man.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.