Twee autobranden Den Haag

Omschrijving

De grijskleurige Citroen C3 was niet meer te redden en werd total loss verklaard. Op vijf minuten loopafstand van de eerste brand vloog op vrijdag 16 december een auto in brand op de Meppelweg ter hoogte van nummer 1104. Dit was een blauwe Volkswagen Polo. Ook deze auto kon de brandweer niet meer redden. De politie kan brandstichting van deze twee auto's niet uitsluiten. Ook wordt er onderzocht of deze branden mogelijk iets met elkaar te maken hebben. In de uitzendingen worden er beelden getoond van de twee uitgebrande auto's. Verder wordt in de uitzending een getuigenoproep gedaan.