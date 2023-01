Woninginbraak Voorburg

Op dinsdag 15 november vond er een woninginbraak plaats in een woning aan de Monseigneur van Steelaan in Voorburg.

Deze inbraak heeft rond 19.00 uur plaats gevonden. Toen de bewoner thuis kwam zag hij dat de deuren in zijn woning open stonden en de balkondeur op een kier staan. De hele woning is overhoop gehaald maar er is gelukkig niets weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden van de woninginbreker getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.