Agenten belaagd - Smidsweg - 's-Gravendeel

Omschrijving

Tijdens Oudejaarsnacht reden agenten door de straten van ’s-Gravendeel. Rond 01.30 uur ’s nachts zagen zij op de kruising van de Noord Voorstraat met de Smidsweg een groep van ongeveer 30 jongeren staan. Op de grond lagen meerdere kraaienpoten. Door de kraaienpoten op de weg konden de collega’s ook niet wegrijden zonder hun banden lek te rijden. De groep jongeren kwam op de politieauto af, bekogelde hen met zwaar vuurwerk en bedreigde de collega’s met stokken. De agenten waren genoodzaakt zich terug te trekken en wisten gelukkig weg te komen. De Mobiele Eenheid kwam ter plaatse om de groep uiteen te drijven. Hierbij werd een politieagente geschopt en zij raakte lichtgewond.



Opsporingsonderzoek gestart

Tijdens de gebeurtenissen hebben agenten zich flink onveilig en bedreigd gevoeld. Geweld tegen hulpverleners -in welke vorm dan ook- is onacceptabel. Daarom is de recherche in samenwerking met het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek gestart om uit te zoeken wie er verantwoordelijk waren voor deze acties.



Direct na het incident tijdens de jaarwisseling werden er drie mannen van begin 20 aangehouden; één is inmiddels heengezonden, maar de andere twee zitten nog vast en worden 14 dagen gehouden. We onderzoeken hun rol bij de gebeurtenissen.



U kunt ons helpen; deel uw beelden

Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die meer informatie of beelden hebben. Heeft u camerabeelden van tijdens het incident, bijvoorbeeld gefilmd met een mobiele telefoon, dashcam of deurbel? Of heeft u andere informatie die relevant kan zijn? Neem dan contact met ons op. Informatie of beelden met ons delen, kan ook volledig anoniem via onderstaande contactmogelijkheden. Dit geldt ook voor als u zelf betrokken was bij het geweld richting de politie: deze mensen vragen we om zich te melden. In het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond wordt binnenkort ook aandacht besteed aan deze zaak.



Op nieuwssites gaan er momenteel berichten rond waarin mensen vertellen dat zij niks met de ongeregeldheden te maken hadden, maar wel in de charge van de ME terecht zijn gekomen en hierbij gewond zijn geraakt. Is dit u overkomen en heeft u nog geen contact met ons opgenomen, doe dit dan alsnog, want ook dit wordt onderzocht. Als een agent geweld heeft gebruikt moet hij of zij dat altijd verantwoorden. Het toegepaste geweld wordt altijd getoetst om te onderzoeken of dit terecht was.