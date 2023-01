Cybercrime - pinpasfraude - Fijnaart

Deze man zoeken we vanwege spoofing. Hij gaat de bankgegevens van iemand ophalen in Fijnaart, inclusief pinpassen en pincodes. Ook hier dacht het slachtoffer te maken te hebben met echte bankmedewerkers.

Omschrijving

Maar het waren doodgewone criminelen die alleen maar uit waren op geld. Ook hier weer: waarschuw uw omgeving voor deze praktijken. Vertel iedereen dat echte bankmedewerkers nooit en te nimmer om uw gegevens vragen, hoe echt het soms allemaal ook lijkt. Als er om dit soort gegevens gevraagd wordt is het altijd foute boel!! Ook de man die hier staat te pinnen wordt gezocht. Help mee dit te stoppen, geef uw tips door via de nummers in beeld!