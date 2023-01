Diefstal - Lage Dijk - Helmond

Omschrijving

In de periode mei - juni van vorig jaar werden er bij een bedrijf aan de Lage Dijk in Helmond tientallen rolstoelen gestolen. Een maand later werden er bij een heler bijna 30 rolstoelen in beslag genomen. Die werden online te koop aangeboden. We hebben al eerder een aanhouding gedaan in deze zaak, maar we weten dat er meer mensen betrokken zijn. Zo hebben we beelden veiliggesteld, waarop deze twee mannen te zien zijn die wij zoeken. Weet u wie het zijn of waar we ze kunnen vinden? Geef het door!