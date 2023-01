Spoofing - Wilhelminastraat - Bakel

Omschrijving

Het 80-jarige slachtoffer uit Bakel werd gebeld door een nep bankmedewerker. Die hield haar maar liefst 3 uur lang aan de telefoon. In de tussentijd haalde iemand haar bankpassen en pincodes op. Daarna werden er duizenden euro's van haar rekening gehaald. Wie zijn deze twee mannen? Neem contact op als u iets meer weet.

Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Of vul hier het tipformulier in, dat komt rechtstreeks uit bij de politiemensen die de zaak onderzoeken. Help mee deze zaak oplossen.