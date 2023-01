Spoofing met pinfraude - Hudsonlaan - Eindhoven

Omschrijving

Het 89-jarige slachtoffer werd gebeld door een nep bankmedewerker. Die heeft haar telefonisch wijs gemaakt dat er iets mis was met haar rekening en onder deze valse voorwendselen heeft de bejaarde dame haar bankgegevens met hem gedeeld. Daarna werd haar pas thuis opgehaald en is er door de jongeman op de beelden veel geld van haar rekening gepind. Wie is hij? Waar kunnen we hem vinden? Neem contact op als je iets weet.

Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Of vul hier het tipformulier in, dat komt rechtstreeks uit bij de politiemensen die de zaak onderzoeken. Help mee deze zaak oplossen.