Wie overviel bakkerij Luijten in Capelle a/d IJssel?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een zwart geklede man kwam even voor 07:00 uur de bakkerij binnen en bedreigde de aanwezige bakker. Waarmee wordt onderzocht. Bij de worsteling die erop volgde raakte de bakker gewond. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. De overvaller vluchtte zonder buit. Direct startten agenten een onderzoek in de omgeving, maar konden nog niemand aanhouden.

Omschrijving

Vermoedelijk is de overvaller op een scooter komen aanrijden en na de overval ook weer vertrokken op de scooter. Na het incident rijdt er een scooter met hoge snelheid weg over de Rembrandtsingel, de rotonde over en de Da Costasingel op.



Signalement verdachte:

Mager / tenger postuur

Ongeveer 1.73 lang

Donker getinte huidskleur

Zwart kort haar

Zwarte gewatteerd jas met capuchon

Zwarte trui / hoodie met capuchon

Zwarte broek

Zwarte sneakers

Donkerkleurige scooter met windscherm

Was u op het moment van de overval in de buurt en heeft u iets opvallends gezien? Heeft de u de overvaller zien wegvluchten? Of heeft u camerabeelden, bijvoorbeeld gefilmd met een dashcam? Laat het ons weten. Dat kan ook volledig anoniem.