Fietsendiefstallen – Hendrik Jan V Opstallstr – Rijssen

Deze twee mannen hebben al zeker twee keer toegeslagen in Nijverdal en Rijssen en het is aannemelijk dat ze nog veel meer fietsendiefstallen op hun geweten hebben. Wie weet wie deze mannen zijn?

In Rijssen namen ze een zwarte Gazelle Paris mee die aan de Hendrik Jan van Opstallstraat was gestald. Eén van de mannen wist razendsnel het slot open te breken en fietste vervolgens weg.

Vragen

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.