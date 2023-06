Inbraak kantine – Diepenbrocklaan - Nieuwegein

Laatste update: 06-06-2023 | 10:42 Zaaknummer: 2023138834 Datum delict: 12-05-2023 Plaats delict: Nieuwegein

Bij een huisartsenpraktijk in Nieuwegein is in de nacht van donderdag op vrijdag 12 mei ingebroken. De inbreker heeft een kluis in de kantine van het pand opengebroken en hier geld uit gehaald. Wie herkent deze inbreker?