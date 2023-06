Winkeldiefstal met geweld - Boerhaaveweg – IJsselstein

Op koningsdag 2023 betrapt een supermarkt medewerkster een jongen op winkeldiefstal. Wanneer ze de winkeldief aanspreekt, wordt zij hard op haar hoofd geslagen. Zij raakt hierdoor ernstig gewond. We roepen de jonge winkeldief op om zichzelf te melden, anders delen we de beelden volgende week zonder blur.

Omschrijving

Donderdag 27 april hoort een medewerkster van een supermarkt, gelegen aan de Boerhaaveweg in IJsselstein, de detectiepoortjes afgaan. Ze loopt direct achter de jongeman aan. Buiten ziet de medewerkster de jongeman richting zijn fiets gaan. Op het moment van aanspreken pakt de verdachte zijn fiets. Bij het passeren van de vrouw, slaat de jongen de vrouw hard op het haar hoofd. Mogelijk zou de verdachte kort daarna weg zijn gegaan met een ander persoon. We komen ook graag in contact met diegene. De vrouw heeft ernstig letsel aan haar hoofd opgelopen. Tijdens de behandelingen van haar verwondingen in het ziekenhuis, bleek ze een schedelbasisfractuur te hebben opgelopen.

De vermoedelijk minderjarige jongen is op dit moment geblurd. Als hij zichzelf niet na één week meldt, zal hij volgende week ongeblurd worden getoond.

Signalement verdachte: