Zware mishandeling - Agavedreef - Utrecht

Omschrijving

Rond 16.45 uur stonden twee groepen jongens in de voetbalkooi aan de Agavedreef. De ene groep bestond uit ongeveer vier jongens en de andere groep uit tien jongens. De 14-jarige jongen hoorde bij de kleinere groep. Vervolgens ontstond er, door nog onbekende reden, een vechtpartij en werd het slachtoffer in elkaar geslagen. Hij werd door meerdere jongens geschopt en geslagen tegen zijn hoofd. Hierna liep de groep van tien jongens weg uit de voetbalkooi, richting de Japuradreef.

Het slachtoffer raakte bij de mishandeling ernstig gewond aan zijn hoofd en gebit. Hij werd hiervoor dezelfde avond behandeld in het ziekenhuis.

Verdachten

De verdachten zijn tussen de 13 en 16 jaar oud en hadden allemaal een lichte of licht getinte huidskleur. Van drie jongens hebben we een signalement:

Verdachte 1:

Rond de 14-15 jaar oud

Ongeveer 1.70 meter lang

Lichte huidskleur

Zwart haar met krullen

Droeg een zwarte bolle jas met een zwarte trainingsbroek

Verdachte 2:

Rond de 13-14 jaar oud

Ongeveer 1.60 meter lang

Kort en bruin haar

Droeg een donkergroen T-shirt en een donkerblauwe korte broek

Verdachte 3:

Rond 16 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter lang

Licht getinte huidskleur

Donkerbruin/ zwart stijl en kort haar

Droeg een beugel

Droeg een donkergekleurde trainingsbroek met een licht gekleurde trui

Iets gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Agavedreef op woensdagmiddag 24 mei. Ook ontvangen we graag camerabeelden van de mishandeling of de groep jongens. Deze kunnen direct met ons gedeeld worden via onderstaand tipformulier. Ben of ken jij deze jongens? Meld je of geef jouw informatie door via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via de knop hieronder.