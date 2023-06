Diefstal motoren - Stationsplein - Alphen aan den Rijn

De twee motoren zijn weggenomen door drie personen. Op camerabeelden is te zien dat de drie hun gezichten goed bedekt hebben mogelijk is er ook een witkleurige bestelbus bij betrokken. De drie hebben een zwarte Kawasaki, type Ninja 650 ABS en een zwarte Suzuki, type GSX-R600 weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze drie personen.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.