Inbraak winkel - Koningin Julianaplein - Voorburg

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien dat de inbreker met een breekijzer naar de voordeur van het pand loopt. Ook is te zien dat de inbreker twee tassen bij zich heeft. Het lukt de verdachte niet om het raam van de voordeur in te slaan, er is wel een klein gat ontstaan. De verdacht probeert vervolgens met vuurwerk een gat in het raam te maken maar dit lukt ook niet. De man loopt weg in de richting van de van Tuyll van Serooskerkenstraat. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.